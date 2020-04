Serie A, diritti tv: quanto perdono i club? Juventus -28 milioni

Oltre 300 milioni di euro: è questo il valore delle 124 gare da trasmettere per la Serie A per concludere il campionato. Nel caso in cui le restanti partite non vengano disputate, la Lega Calcio dovrà per forza di cose ridiscutere i termini dei contratti con Sky e DAZN che oggi valgono 316,5 milioni.

Ma come dovrebbero essere ripartiti questi incassi?

La fetta da dividere, per quanto riguarda i diritti tv in generale,è del 50% in parti uguali, poi ci sono altri valori da inserire nella ripartizione che sono il peso della tifoseria dei club (20%) ed i risultati sportivi del campionato in corso (15%). Altre due voci, invece, sono rappresentate dai risultati dell’ultimo quinquennio (10%) e dalla storia dei club (5%)

il 50% in parti uguali fra tutte le squadre

il 20% in base al bacino di tifosi

il 15% in base ai risultati sportivi relativi all’ultima stagione

il 10% in base ai risultati sportivi relativi agli ultimi 5 anni

il 5% in base alla storia del club

Serie A: quanto perderanno i club dai diritti tv?

Tutti i club, dunque, perderanno non solo 7.5 milioni di euro ma anche la percentuale relativa al piazzamento, alla storia e al bacino di utenza.

Penalizzata sarebbe la Juventus che perderebbe oltre 28 milioni di euro. I bianconeri non percepirebbero interamente il 15% relativo al primo posto in classifica, ovvero più di 6 milioni.

Decurtato sarebbe anche il bonus legato alla tifoseria di 8 milioni di euro così come il 10% del legato ai risultati sportivi degli ultimi 5 anni di 4 milioni ed il 5% legato alla storia del club che vale altri 2 milioni.

Lazio, Milan, Inter, Roma e Napoli, invece, perderebbero una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro. Di poco superiore a quella dall’Atalanta che sfiora i 20 milioni.

Diverso il discorso per le “piccole” che, oltre ai 7,5 milioni di base, andrebbero a non incassare anche parte dei relativi e fondamentali bonus.

Chissà se la Lega Calcio, inoltre, deciderà di rivedere anche il famoso “paracadute” che ad oggi vale 60 milioni di euro ma inevitabilmente, se non si dovesse riprendere, potrebbe essere tagliato di 20 milioni.

Quanto pagano Sky e DAZN?

Sky e Dazn pagano complessivamente alla Serie A 973 milioni di euro a stagione per trasmettere tutte e 380 le partite di campionato. I due colossi versano alla Lega Calcio 780 milioni per trasmettere 266 partite (media 2,9 milioni a gara) e 193 per trasmettere le restanti 114 partite (media 1,7 milioni a gara).

Le partite andate in onda su Sky ad oggi sono 180, che valgono quindi 527,8 milioni di euro sui 780 totali.

DAZN ne ha trasmesse 76 per un valore di circa 128,7 milioni su 193. Le partite già trasmesse, sommate, hanno un valore di 656,5 milioni di euro su un totale di 973 milioni.

Impatto Coronavirus sui diritti tv Serie A, i numeri delle gare disputate

Sky Dazn TOTALE Milioni totale 780 193 973 Partite totale 266 114 380 Spesa per partita 2,9 1,7 Partite giocate 180 76 256 Partite da giocare 86 38 124 Valore partite giocate 527,8 128,7 656,5 Valore partite da giocare 252,2 64,3 316,5

Diritti tv, oltre 300 milioni in fumo

La Lega, dunque, deve ancora disputare un numero di partite che consenta di raggiungere quota 316,5 milioni di euro, così suddivisi: 252,2 milioni per le 86 gare che Sky deve ancora trasmettere e 64,3 milioni per le 38 gare su Dazn. Circa 1/3 delle partite devono essere ancora disputate.

