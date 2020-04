Marco Bellinazzo, giornalista e autore di libri, ha lanciato un duro sfogo alle società di Serie A che hanno messo in cassa integrazione decine e decine di dipendenti

Bellinazzo contro Napoli e Roma: “Proprietari miliardari mettono in cassa integrazione dipendenti”

A causa della pandemia, i club di Serie A non hanno introiti e non riescono a gestire le spese. Le uscite sono molto più delle entrate, non a caso gli stipendi dei calciatori sono stati congelati o in alcuni casi tagliati. I primi a pagarne le spese, però, sono stati i dipendenti dei club. Infatti, Marco Bellinazzo, giornalista napoletano del Sole 24 Ore, si è sfogato sul suo profilo Facebook contro alcune società: “Si legge di proprietari multimilionari che non hanno perso tempo a mettere in cassa integrazione il proprio personale“. La critica è rivolta contro il Napoli e la Roma che nei giorni scorsi hanno annunciato il CIG ad alcuni dei propri dipendenti.

L’attacco contro il calcio italiano

Quel che proprio non va giù al giornalista, è che queste dirigenze hanno aumentato a carico del Paese altri fondi, poiché la cassa integrazione è erogata dall’Inps, dunque un ente statale. Bellinazzo ha attaccato l’industria calcio: “Il sistema calcistico italiano non dovrebbe reagire così“. Il duro sfogo è causato dall’inspiegabile gestione dei fondi che le società hanno avuto in questi anni. Da un lato ci sono stipendi elevati per i calciatori, dall’altro c’è la cassa integrazione per lo staff delle società che lavora per una paga nettamente inferiore. Questo squilibrio fotografa al meglio la situazione in cui si trovano i club di Serie A: errata gestione dei propri fondi.