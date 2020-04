Oroscopo di domani 12 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica di Pasqua.

Oroscopo Paolo Fox 12 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna e Mercurio nel vostro segno vi daranno la possibilità di trascorrere una Pasqua molto serena. Sarete più dinamici e pronti a rapportarvi con altre persone. Il mondo è fermo ma voi avete progetti importanti in mente e ben presto potrete metterli in atto.

Toro. Avete bisogno di conferme ma anche di novità. Ci saranno sia sotto l’aspetto lavorativo che dal punto di vista sentimentale. Per la giornata di Pasqua avrete ancora qualche difficoltà a far andare le cose come avete previsto. Alla ripresa sarà tutto più positivo per voi: iniziate a programmare.

Gemelli. La nostalgia la farà da padrona nella giornata di domani: non potete vivere la Pasqua accanto alle persone che amate e vi renderà tristi. C’è troppa apprensione familiare che presto si risolverà.

Cancro. Pasqua all’insegna di tanti dubbi ed incertezze. Soprattutto per quel che riguarda la sfera lavorativa. Avete dubbi su un nuovo progetto o su una nuova offerta che non vi convince del tutto e potreste rifiutare.

Leone. Vi sentite come leoni in gabbia: non vi va giù il fatto di essere rimasti fermi per un periodo così lungo. E’ una Pasqua che nasce in maniera interessante anche perchè avrete un allineamento di pianeti sicuramente invidiabile: Mercurio, Sole e Luna in aspetto favorevole e tutto ciò vi renderà decisamente più energici e positivi.

Vergine. Momenti di disagio nella giornata di Pasqua perché non amate affatto le feste comandate, vi rovinano l’imprevedibilità della quotidianità. Potrebbero venire fuori alcune discussioni antipatiche con chi vi ama e questo potrebbe inquinare il clima pasquale: agite con estrema cautela.

Oroscopo di domani 12/04/2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci saranno conferme sotto vari punti di vista grazie al transito positivo di Saturno nel vostro segno. Ma non vi rilassate! Le persone che non lavorano da tempo adesso si sentono un po’ disorientate o prive di motivazioni: come precari. Ciò si riverserà anche sull’aspetto economico.

Scorpione. Non riuscirete a trascorrere la Pasqua con le persone care e ciò vi intristirà molto. Anche in amore le cose non vanno per il verso giusto: ci sono perplessità che vi rendono il periodo un poì indigesto. Potreste ripensare a qualcosa che avete rifiutato il mese scorso: ponderate bene i vostri pensieri.

Sagittario. State riuscendo adesso a trovare la giusta chiave per accettare questa fase di isolamento. Il vostro innato ottimismo vi porta adesso a vedere il bicchiere mezzo pieno e la luce in fondo al tunnel. Arrivate da un periodo di forte stress dovuto al blocco: resistete ancora per qualche settimana.

Capricorno. La giornata di Pasqua la trascorrerete tra pensieri di natura economica. Ci sono cose da pagare ma in questo momento è complicato vista la mancanza di liquidità. Non vi manca l’ottimismo: nonostante tutto riuscite a vedere la positività di questi aspetti e a tirare avanti.

Acquario. Questo momento di privazioni e di riflessione vi indurranno a farvi un esame di coscienza e a capire ciò che veramente conta nella vita e ciò che invece va messo da parte. Vi farete domande anche dal punto di vista lavorativo.

Pesci. I sentimenti sono scombussolati e non riuscite ad aggiustarli: ciò vi crea stress psicologico che vi porta a pensare di fare un passo e avanti e uno indietro senza mai riuscire a vedere novità positive. Non sempre dipende da voi e potreste essere portati a prendere scelte drastiche.