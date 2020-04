Lazio, Diaconale: “Ronaldo? Lui si allena, noi non possiamo e stiamo a casa. E’ avvantaggiato”

Notizie Lazio: Diaconale polemizza contro Ronaldo

Notizie Lazio Diaconale | La stagione di Serie A è ferma e non accenna alla ripresa, e intanto i giocatori continuano ad allenarsi come si può anche se da casa. Il calendario del nostro campionato è molto in bilico, e molti stranieri hanno approfittato di questa situazione per tornare in patria, per stare più tranquilli. E’ il caso anche di Cristiano Ronaldo, “fuggito” dall’Italia. Il campione portoghese si sta mantenendo parecchio in forma, e sulla questione è voluto intervenire il portavoce della Lazio, Diaconale. Quest’ultimo ha voluto lanciare una frecciata contro CR7 ai microfoni di Radiosei:

“Mi è capitato di vedere delle belle immagini di Ronaldo mentre si allena allo stadio in Portogallo. Lui può, noi non possiamo e stiamo a casa. I nostri giocatori lo hanno fatto, e alla fine c’è chi è avvantaggiato rispetto agli altri”

Serie A: polemiche sugli allenamenti

Le parole di Diaconale ci riportano ad un argomento molto in vista nell’ultimo periodo: la ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto fermo, ma molte società hanno già fatto delle ipotesi sul quando e come tornare a lavoro. Intanto ai piani alti c’è chi prende decisioni, e nelle ultime ore sono arrivate delle importanti dichiarazioni da parte del ministro Spadafora. Leggete cosa ha detto.