Italia, Mancini: “Il campionato in estate potrebbe essere un problema”

Notizie Italia: Mancini sul campionato

Notizie Italia Mancini | La stagione di Serie A è attualmente in stallo, e intanto gli organi alti stanno cominciando a cacciare fuori diverse idee per quella che sarà la ripresa regolare di tutti i calendari. Chiaramente per ora possono essere soltanto ipotesi, e inoltre le opinioni continuano ad essere parecchio discordanti da parecchi addetti ai lavori. Intanto però si è vociferato parecchio di un possibile svolgimento in estate delle partite, idea che per alcuni “potrebbe diventare un problema”. A commentare la cosa ci ha pensato anche Roberto Mancini, ct della Nazionale Italian. Queste le sue parole riportate da Sport Mediaset:

“Campionato in estate? Potrebbe essere un problema, anche perchè poi si accumuleranno una serie di partite tra competizioni nazionali ed internazionali. Però penso che ci si debba saper adeguare in una situazione del genere”

Mancini sull’Europeo

Il tecnico della Nazionale si è poi soffermato anche sulla questione Europeo, slittato al 2021:

“Penso che possa essere anche vantaggioso da un lato, siamo una squadra giovane e un altro anno di esperienza non potrà che farci bene. Sicuramente penso che saremo tra le squadre favorite per il prossimo Europeo”.

Intanto sulla ripresa del campionato sono nate diverse polemiche, soprattutto tra i vari presidenti. Il patron della Fiorentina ad esempio, ha parlato chiaro: sentite cosa ha detto