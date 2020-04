Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato un messaggio d’incoraggiamento per gli italiani, i quali da un mese stanno facendo enormi sacrifici per evitare la diffusione del Coronavirus.

Mattarella: “Fatti tanti sacrifici, non fermiamoci adesso”

A causa dell’epidemia sarà una Pasqua totalmente diversa da quella che avremmo immaginato qualche mese fa. Purtroppo, l’Italia dovrà convivere almeno per un altro mese con il lockdown. Il videomessaggio di auguri di Sergio Mattarella ricorda agli italiani che si iniziano ad intravedere dei risultati positivi dopo i sacrifici di questa quarantena: “Intravediamo una possibilità di superare l’emergenza. I sacrifici stanno dando buoni risultati, non fermiamoci proprio ora“. Come tanti, anche il Presidente della Repubblica festeggerà in maniera diversa: “In tante lettere ricevute sono narrate storie di solitudine che tanti stanno vivendo. Comprendo questo senso di privazione. E come voi trascorrerò la Pasqua in solitudine“.

La Pasqua inconsueta degli italiani

Un messaggio rivolto anche a chi sta combattendo contro il virus e chi non ce l’ha fatta: “Penseremo ai tanti concittadini morti di epidemia, alle vite spezzate all’improvviso. Per molti italiani saranno giorni tristi“.

Infine, Mattarella ha ribadito il concetto del rispetto delle norme suggerite dallo Stato: “Appena sarà possibile, si ritornerà ad una graduale vita normale. Fino a quel momento, però, è indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle regole“. Il Capo dello Stato ha chiuso il suo videomessaggio con un augurio di Buona Pasqua a tutti gli italiani.