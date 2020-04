Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha lasciato una forte dichiarazione in merito all’apertura delle attività commerciali.

Coronavirus, Zaia: “L’apertura delle attività pone fine alla quarantena”

Il Premier Conte, nella serata di ieri, ha annunciato il prolungamento della quarantena per gli italiani. Inoltre, il suo intervento in diretta nazionale tanto atteso, era rivolto alla riapertura parziale di alcuni negozi, fabbriche e librerie, per far ripartire l’economia nazionale. Oggi Luca Zaia ha parlato in diretta Facebook e ha spiegato il suo punto di vista sull’apertura di alcune attività: “Già oggi il 60% delle aziende è aperto, e si può constatare in base al traffico aumentato. Praticamente il lockdown non esiste più. Inspiegabile che Fincantieri apre e non Rosso o Benetton, dato che la moda è la prima filiera italiana“.

Il cambio di rotta del Veneto: maggiore prevenzione

Il presidente del Veneto vuole organizzarsi in modo diverso rispetto al Paese: “Domani, giorno di Pasqua, faremo una nuova ordinanza. Ci concentreremo sulla protezione dei cittadini, dobbiamo fare un cambio di strategia. Dobbiamo lavorare più sulle disposizioni piuttosto che sulle restrizioni, le quali andranno a sparire nei prossimi giorni“. Dunque, Zaia accoglie il nuovo decreto e cercherà di attuare delle modifiche per la sua regione, soprattutto per prevenire una nuova ondata del virus: “Il vero tema è la messa in sicurezza delle persone e dei lavoratori. Le farmacie dovranno vendere le mascherine, anche sfuse“.