Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto chiarire che il distanziamento sociale sarà l’unica arma per poter combattere la diffusione del Coronavirus, fino a quando non avremo un vaccino.

Coronavirus, Speranza: “Vaccino non pronto. L’unica arma è il distanziamento sociale”

In Italia il lockdown è stato prolungato fino al 3 maggio, e in questi giorni si sta ribadendo il concetto di non uscire di casa, anche se la curva dei contagiati comincia a calare. Roberto Speranza, il Ministro della Salute, ha presentato l’hub della terapia intensiva promosso dalla Regione Emilia-Romagna, e ha colto l’occasione per affermare: “Il vaccino potrà riportarci a vivere la vita pienamente. La comunità scientifica sta lavorando per questo, ma fino ad allora il distanziamento sociale sarà l’unico modo per combattere il Coronavirus“. Il Ministro ribadisce che non bisogna calare l’attenzione e l’Ansa riporta: “Siamo dentro alla crisi, guai a pensare che stiano arrivando i segnali positivi. Raccogliamo i frutti dei sacrifici fatti, ma bisogna continuare su questa strada per non vanificare tutto“.

Speranza: “Non escludo contagi di ritorno”

Speranza ha accolto questo nuovo centro in Emilia Romagna che permette l’aumento dei posti in terapia intensiva: “La sanità italiana deve farsi trovare pronta. Non possiamo escludere che ci possa essere una nuova ondata di Covid-19, solo il vaccino eviterà tutto questo“. Dunque, saranno altri mesi duri e pieni di sacrifici per gli italiani. Per la soluzione definitiva bisognerà attendere una risposta confortante dalle comunità scientifiche.