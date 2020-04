Tweet on Twitter

Lazio Diaconale Lotito | “Tutti contro la Lazio, non ci stiamo. Vogliamo il rispetto che meritiamo!” – è la voce che si leva da Roma, sponda Lazio, dalla società di Claudio Lotito. Arutro Diaconale, portavoce del Presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei in cui ha parlato delle polemiche che si sono verificate nelle ultime settimane circa la volontà del club biancoceleste di riprendere il campionato.

Lazio, il portavoce di Lotito: “Siamo sempre quelli brutti e cattivi”

Non ha utilizzato mezzi termini Arturo Diaconale nel lamentarsi del lavoro dei giornali nei confronti della Lazio.

“C’è uno schieramento incentrato su un conformismo fondato sui pregiudizi anti-Lazio, che mi spingono a fare una voce fuori dal coro. Tutti i media si muovono all’unisono per criticare la Lazio e il presidente Lotito. Lo stesso vale anche per i tifosi della Lazio. Qualisiasi cosa facciano sono brutti e cattivi. Combatto da tempo contro questi pregiudizi fondati sul nulla. La Lazio ha 120 anni di storia e merita un altro tipo di trattamento, merita rispetto“.

Diaconale sulla ripresa: “Altre società più furbe di noi”

Intanto la Serie A pensa di riprendere gli allenamenti il 4 maggio dopo le restrizioni prolungate ieri dal Presidente Conte.

“Abbiamo sempre voluto riprendere a giocare e ad allenarci ma, sia chiaro, in piena sicurezza. L’impressione è quella che ci sia stato un po’ di favoritismo. Alcuni calciatori sono andati all’estero e hanno potuto allenarsi. E potranno farlo tranquillamente anche quando tornano mentre i nostri sono rimasti a casa. Nei giorni scorsi ho visto delle belle immagini di Cristiano Ronaldo che si allenava in Portogallo. Ma del resto hanno fatto bene loro. Sono calciatori professionisti che hanno bisogno di allenarsi quotidianamente. Posso affermare che gli altri sono stati avvantaggiati in questo periodo”.