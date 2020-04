Daniele De Rossi ha lasciato da poco il calcio giocato, ma ha già voglia di rimettersi in gioco, magari come allenatore: il suo sogno è quello di sedersi sulla panchina della Roma.

De Rossi: “Allenatore della Roma solo se me lo merito”

Daniele è stato un giocatore importante per il calcio italiano. Oltre ad esser stato campione del mondo nel 2006 con l’Italia, è diventato una bandiera dei giallorossi, il punto di riferimento della squadra dopo l’addio di Totti. Pochi mesi fa ha annunciato il suo ritiro dal calcio, dopo la breve esperienza con la maglia del Boca Junior in Argentina. Ora, il sogno di De Rossi è quello di allenare: “Mi piacerebbe sedermi sulla panchina della Roma, ma se dovesse accadere, sarà solo perché sarò diventato un bravo allenatore e non perché sono stato un giocatore importante per il club. Per ora non ho fretta.”

Inoltre, Daniele aggiunge la figura che prenderà come punto di riferimento per un futuro da mister, ecco quanto riporta Rai Sport: “Dovrò imparare dal migliore, ovvero Guardiola. Mi ispirerò a lui quando dovrò allenare”.

Il futuro incerto di De Rossi

Recentemente l’ex capitano giallorosso è stato accostato alla panchina della primavera del club: “Nessun dirigente mi ha chiamato per il futuro e neanche io chiamerò qualcuno. Ho solo visto De Sanctis, quando sono andato a trovare mio padre al Tre Fontane“. Dunque, il futuro di Daniele è ancora da scrivere.