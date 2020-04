Coronavirus, vaccino in tempi record: l’annuncio del comitato tecnico-scientifico

Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, il professor Alberto Villani, presidente della società italiana di pediatria, ha fatto un importante annuncio a proposito del vaccino contro il coronavirus.

Covid-19, si accorciano i tempi per il vaccino

Dopo i dati, diffusi come sempre dal capo della Protezione Civile, arrivano le parole dell’esperto a proposito del vaccino. Soltanto quando sarà pronto sarà possibile parlare di una fine per l’emergenza. Di solito i tempi sono molto lunghi, tuttavia in questo caso potrebbero essere accorciati di 2, se non 3 volte. Ecco le parole del professore: “Tutti quelli che si devono vaccinare per l’influenza lo facciano nel prossimo autunno. Normalmente il tempo medio è di due, tre anni. In questa occasione i tempi saranno molto più brevi e sicuramente non quelli abituali per un vaccino“.

Le ultime sulla cura al coronavirus

In questo momento, è l’Australia il paese più vicino ad un vaccino per scongiurare la pandemia. È di questa mattina infatti la notizie che a cominciare questa nuova ricerca è il South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) di Adelaide. Allo studio dei medici c’è stato per qualche tempo gli effetti del vaccino noto come Bacille Calmette-Guerin (BCG). Originariamente immaginato come un farmaco da utilizzare contro la tubercolosi, sta rivelando potenti effetti anche contro le altre infezioni. Il Ministro della Sanità locale si è detto molto fiducioso: “È molto eccitante che questo vaccino esistente possa fare davvero la differenza per la salute e il benessere del nostro personale ospedaliero in prima linea nella lotta contro Covid-19“.