Coronavirus: vaccino più vicino

Ultime notizie coronavirus vaccino | Continua la guerra al Coronavirus. Tutto il mondo impegnato con i migliori medici e sanitari per la lotta al Covid 19. Intanto, inizia una nuova sperimentazione per la ricerca del vaccino. Circa 500 membri del personale ospedaliero prenderanno parte al processo per nuovi testi. Ad avviare la ricerca è il South Australian Health and Medical Research Institute di Adelaide in Australia. Come riporta il tabloid abc.net il professor Steven Wesselingh, direttore esecutivo della struttura in Australia, ha spiegato che questo nuovo farmaco che si sperimenterà nasce originariamente per proteggere dalla tubercolosi. Coronavirus e tubercolosi hanno in comune che si tratta di una malattia batterica infettiva che colpisce i polmoni.

Coronavirus, Australia vicina al vaccino: arriva la conferma del Ministro

Il Governo australiano ha stanziato circa 200mila dollari per la sperimentazione. Al progetto SAHMRI ha collaborato il anche l’OMS. Intanto, la conferma arriva dal ministro della sanità Stephen Wade. Il ministro ha detto la sua riguardo la sperimentazione: “È davvero molto eccitante che questo vaccino possa fare la differenza, in particolare per garantire la salute e il benessere del nostro personale ospedaliero che lotta in prima linea. E’ importante che possano accedere loro per primi”.