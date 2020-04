Coronavirus: indagato Calicchio, dg del Trivulzio | Ha del clamoroso l’inchiesta aperta dalla Procura di Milano contro il direttore generale dell’Ospedale Pio Albergo Trivulzio. Giuseppe Calicchio è indagato per epidemia colposa e omicidio colposo nell’inchiesta sulle morti sospette all’interno della struttura.

Coronavirus: indagato Calicchio, direttore del Trivulzio

La Procura di Milano starebbe indagando su oltre 100 morti registrati durante l’emergenza da Coronavirus. Ieri sera è stata decisa l’iscrizione nel registro degli indagati che sarà formalizzata nelle prossime ore. L’inchiesta è nata dopo le denunce da parte del personale sanitario e dei parenti delle vittime che lamentano il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e dei dispositivi da utilizzare all’interno per evitare il contagio da Coronavirus.

Trivulzio, attesi i NAS per controllo delle prove

Oggi pomeriggio è attesa la squadra dei NAS per controllare la veridicità delle accuse e per eseguire controlli specifici sui pazienti. Inoltre le mosse effettuate dal direttore generale, Calicchio, non hanno convinto le autorità: in videoconferenza si è presentato con il proprio legale. Mossa vista come un voler mettere le mani avanti. Il Ministero, inoltre, ha ritenuto non idonee le cartelle cliniche e la documentazione prsentata giorni fa. La prossima settimana proseguirà il lavoro degli ispettore del Ministero della difesa che dovranno valutare la colpevolezza del direttore generale Calicchio.