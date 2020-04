Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, ha augurato una buona Pasqua a tutto il suo staff e gli appassionati sportivi, rivolgendo un pensiero ottimista in merito all’uscita da questa crisi sanitaria per il Coronavirus.

Il messaggio fiducioso di Nicchi: “Si vede la luce in fondo al tunnel”

Oltre ai calciatori e i tifosi, sono in astinenza dal calcio anche gli arbitri. Il presidente dell’AIA ha lasciato un messaggio a tutta la sua “famiglia” arbitrale, augurando di passare dei bei giorni di festività con i propri cari. Il numero uno degli arbitri ha aggiunto: “Questo periodo di emergenza sanitaria ci sta facendo recuperare il rapporto con le nostre famiglie a cui spesso abbiamo tolto del tempo prezioso per poter svolgere il nostro mestiere“. Nicchi è apparso ottimista contro il Coronavirus : “Viviamo la Pasqua come una rinascita, perché in fondo al tunnel c’è sempre una luce. La luce la stiamo già vedendo“. Effettivamente, alcuni dati in merito alla diffusione del Covid-19 sembrano poter dare fiducia, ma la ripresa sarà molto lenta e un ritorno alla vita di prima sembra davvero lontano.

La leadership di Nicchi

Il presidente dell’AIA ha lanciato un messaggio al suo gruppo arbitrale da leader: “Abbiamo ampliato il nostro concetto di squadra. Ed è quello che manca di più in questi giorni, oltre al profumo dell’erba e dei campi bagnati“. Il rientro al calcio giocato non ha una data certa, per ora è stata prolungata la quarantena degli italiani. I club non hanno il permesso di far allenare le squadre in gruppo. Il profumo dell’erba resta, per ora, solo un piacevole ricordo.