Altro positivo al Coronavirus nel mondo della Serie B, questa volta si tratta del presidente del Pordenone Mauro Lovisa. Il numero uno neroverde ha rassicurato i suoi tifosi sul sito ufficiale del club.

Coronavirus, Lovisa attacca: “Silenzio e riservatezza non sono stati rispettati”

Il numero 1 dei friulani sta combattendo contro il Coronavirus e l’ha annunciato sul sito ufficiale del Pordenone con un piccolo sfogo, in seguito alle notizie diffuse a riguardo: “Sto lottando anche io contro questo virus. Volevo tenermelo per me, purtroppo silenzio e riservatezza in questi casi non prevalgono sempre“.

Il presidente ha rassicurato che la fase critica è stata superata: “Sto meglio ma non sono guarito, com’è stato riportato sui giornali erroneamente. Aspetto un nuovo tampone la settimana prossima, augurandomi di chiudere quanto prima questo spiacevole periodo“. Questo non è l’unico caso della Serie B, qualche giorno fa è spuntata una positività al virus nel Venezia.

Lovisa vicino a chi combatte il Covid-19

Lovisa ha spiegato come ha trascorso questi giorni di quarantena e di convivenza con la malattia: “I disturbi erano sopportabili, ho seguito tutte le prescrizioni dei medici, ho rispettato l’isolamento per tutelare me e la mia famiglia“. Il patron del club friulano ha colto l’occasione per ringraziare tutti i medici che in questo periodo sono coinvolti in questa crisi sanitaria: “Il mio pensiero va a chi sta lottando in prima linea: medici, infermieri e volontari. Loro sono i nostri difensori. Rivolgo un pensiero anche a chi ha perso le persone care e chi sta soffrendo”