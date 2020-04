Coronavirus Italia, Conte contro Salvini e Meloni: interviene Feltri

Coronavirus Italia Giuseppe Conte Salvini Meloni Vittorio Feltri | Botta e risposta tra il Premier Giuseppe Conte con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nella giornata di ieri, alla fine della conferenza stampa, il premier Conte ha ritenuto opportuno dover rispondere alle continue accuse di Salvini e della Meloni. I due, che a loro volta hanno replicato in tarda serata, continuano da giorni ad attaccare l’operato del Premier italiano riguardo l’emergenza Coronavirus e il patto con l’Unione Europea per uscire dalla crisi. Intanto, sui social, è intervenuto il noto giornalista Vittorio Feltri che non ci sta e vuole spiegazioni per i cittadini più che vedere in tv questo dibattito a distanza.

Coronavirus, Feltri contro Conte: “Spiegaci perché i bambini sono condannati alla clausura”

Feltri vive in maniera molto personale la vicenda, lui che è originario di Bergamo, la città più colpita dell’Italia da questa guerra con il Covid 19. Tantissimi i deceduti nella città lombarda. Intanto, il noto giornalista, ha voluto dire la sua. Feltri non ha digerito il dibattito politico a distanza tra Giuseppe Conte-Salvini e Meloni. Questo il suo tweet nelle ultime ore:

“A me personalmente non disturba dover rimanere in casa, ma una famiglia con due bambini che abita in un bilocale in periferia forse la pensa diversamente. Conte usa le reti unificate per attaccare Salvini e Meloni invece di dirci perché i cani possano andare a spasso mentre i bambini sono condannati alla clausura”.