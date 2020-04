Coronavirus, i contagi effettivi a Milano secondo uno studio: è emergenza sulla ripresa

Coronavirus, i contagi a Milan raggiungono le 135mila unità: lo studio di InTwig

Coronavirus – Contagi a Milano | Preoccupa la situazione in Italia, con i contagi del Coronavirus che aumentano inevitabilmente, anche se ci sono miglioramenti nel nostro Paese, come annunciato dal premier Giuseppe Conte. Nel corso della conferenza stampa di ieri, rivolgendosi agli italiani, ha parlato di ripresa lo stesso presidente del Consiglio, con l’idea della fase 2 che potrebbe ben presto essere concretizzata. I colleghi del Corriere della Sera, però, fanno il punto sulla situazione attraverso lo studi di InTwig: quando il virus sarà debellato dai cittadini, il rischio contagio, sarà finito? L’analisi è su quei malati che non sanno ancora di aver contratto il Covid-19, per assenza di test, non effettuato con tampone. 13 volte in più rispetto ai 10mila positivi annunciati dagli organi sanitari.

Notizie Coronavirus, i contagi a Milano: i dati annunciati dagli studi