Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di sabato 11 aprile

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sta per presentarsi davanti alla stampa per fare il punto della situazione sulla lotta al covid-19 in Italia.

Covid-19, la diretta della conferenza di Borrelli

Dopo le parole di ieri sera del presidente Conte infiamma il dibattito economico e politico oltre che sanitario. Per quanto riguarda quest’ultimo, va notato come ormai da giorni vi siano segnali di miglioramento (numero di posti in terapia in diminuzione, maggior numero di guariti), ma siamo ancora nel picco. In particolare, preoccupa il numero di morti, ancora troppo drammaticamente alto.

Ad oggi il totale di positivi è 100.269, incremento di 1996 rispetto a ieri. Prosegue il calo dei malati in terapia intensiva (3381, -116 rispetto a ieri). I ricoverati sono 28.144, con 98 persone in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei soggetti positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo oggi registriamo ancora 619 nuovi deceduti. La cifra è purtroppo trainata anche dalla drammatica situazione in Lombardia, dove soltanto oggi sono scomparse 272 Il guariti totali sono 32.534, 2079 in più rispetto a ieri. Il trend dei contagi è 4634 nuove persone colpite. mentre 152.271 è il numero di casi totali. I tamponi eseguiti sono stati 963.473.

Il commento del pediatra

Il commento è affidato al prof Alberto Villani: “Per quanto riguarda la situazione pediatrica, tra 0 e 18 anni, le diagnosi sono poco più di 2000, distribuiti per fascia d’età uniformemente (400), tranne per quella 12-18. L’ospedalizzazione presenta numeri contenuti. Non ci sono pazienti critici in età pediatrica, ma questo solo in Italia. Non in tutti i paesi sta rispettando il lockdown come da noi“.