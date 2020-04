Calciomercato Roma, Thomas nuovo obiettivo per il centrocampo

Calciomercato Roma: Thomas nel mirino

Calcio Mercato Roma Thomas | La stagione di Serie A è attualmente ferma, e ad oggi è impossibile prevedere una data per la ripresa. Mentre il campionato non accenna a ripartire però, dall’altra parte c’è il mercato, che in questo periodo di stallo continua a regalare spettacolo. Le principali squadre italiane si stanno attivando parecchio alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, ed in particolare la Roma. Il club giallorosso ha vissuto un’annata abbastanza altalenante, e il tecnico Fonseca con ogni probabilità vorrà apportare dei cambiamenti, specie a centrocampo.

Possibile infatti che possano esserci degli investimenti importanti: ecco che nel mirino ci è finito anche Thomas, centrocampista di rottura in forza all’Atletico Madrid. Il ghanese si è reso protagonista di grandi stagioni in Spagna, e in poco è diventato non solo imprescindibile nella rosa, ma anche un vero e proprio pupillo per Simeone.

News Roma: quanto costa Thomas?

Thomas Partey è un obiettivo concreto per la Roma, ma riuscire a portarlo ai piedi della Capitale non sarà affatto facile. Il suo costo, stando a quanto riportato da goal.com, si aggira intorno ai 50 milioni di euro, e inoltre le sue intenzioni sarebbero quelle di rinnovare con i Colchoneros. Sarà dura, ma ci si proverà. Intanto i giallorossi hanno mosso dei passi in avanti per Pellegrini, ad un passo dal rinnovo.