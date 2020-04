Tweet on Twitter

Hirving Lozano è stato un vero flop del mercato del Napoli, e per rimediare all’errore di valutazione la società sta pensando di scambiarlo con un ex giocatore della Serie A

Calciomercato Napoli, Lozano diventa pedina di scambio

Lozano è molto apprezzato in Premier League, non a caso i rumors insistono su un possibile approdo all’Everton di Ancelotti, suo estimatore. Poco stimato invece da Gattuso, il quale ha utilizzato davvero poco il messicano da quando si è seduto sulla panchina azzurra.

Secondo il Daily Express, il Napoli sta pensando ad un possibile scambio tra Lozano e Felipe Anderson, ex calciatore della Lazio, ora in forza al West Ham. Il cartellino di Hirving è costato quasi 40 milioni, tra i più costosi acquisti dell’era De Laurentiis. E per evitare una minusvalenza, l’unica soluzione è scambiarlo.

Felipe Anderson, da top in Serie A, a flop in Premier

Felipe Anderson compirà tra qualche giorno 27 anni. Con la maglia biancoceleste ha giocato 5 stagioni da top player. Meno incisivo, invece, con la maglia del club londinese. Pur giocando quasi sempre da titolare, in questa stagione ha segnato solo una rete ed è stato performante solo nella prima parte di campionato in cui ha servito 3 assist in un mese. Insomma, due club scontenti del rendimento dei rispettivi calciatori, potrebbero attuare uno scambio quasi alla pari, magari con l’aggiunta di un conguaglio.