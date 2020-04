Calciomercato Napoli, Ceballos è un obiettivo: sfida alla Juventus

Calciomercato Napoli: duello con la Juventus per Ceballos

Calcio Mercato Napoli Ceballos | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e le principali squadre del nostro campionato continuano con le proprie operazioni in vista della prossima stagione. Possibile che gli investimenti possano essere tanti, specie per il Napoli, che sta già pensando a come rivoluzionare gran parte dei reparti in rosa.

Oltre agli innesti in attacco e in difesa, è molto probabile che venga effettuato qualche sondaggio per un centrocampista, e nelle ultime ore è tornato a circolare il tanto caldo nome di Dani Ceballos. Lo spagnolo non è riuscito ad incidere con l’Arsenal, e adesso un suo ritorno sul mercato si fa sempre più sicuro. Il Napoli ci ha pensato e continua a pensarci, così come la Juventus: possibile che le due compagini italiane si sfidino in un vero e proprio duello. Questa la notizia riportata da cm.com.

Ceballos: possibile l’arrivo in Italia?

Ceballos è sicuramente un elemento di gran valore, anche se all’Arsenal non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità. La sua esperienza inglese ha portato a qualche delusione, e adesso è molto probabile il ritorno al Real Madrid. Zidane però non lo considera affatto nelle sue gerarchie, ed è per questo che sarà messo nuovamente in vendita. L’arrivo in Italia è fattibile, specie con una buona offerta.