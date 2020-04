Calciomercato Milan, Romagnoli e Rebic: tutto girerà attorno a loro

Calciomercato Milan, il ‘fattore R’ da cui ripartirà il club rossonero

Calciomercato Milan – Romagnoli e Rebic | Ripartirà dal fattore ‘R’, il Milan. Il club rossonero prepara già il proprio futuro e lo fa in questo momento di pausa, lontano dal terreno di gioco. Ci sono stati miglioramenti nell’ultimo periodo, poco prima dello stop, nonostante la sconfitta arrivata nell’ultima gara disputata a San Siro, contro il Genoa, nel silenzio totale che stava cominciando a spaventare anche il cittadino italiano. Non vuole farsi trovare impreparato il Milan ed è per questo che la dirigenza sta lavorando al doppio colpo interno, che riguarda proprio Romagnoli e Rebic. Sì, perché come rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, all’interno della propria edizione odierna, il club rossonero ripartirà proprio dai due perni del proprio organico. Uno per la difesa e l’altro per l’attacco.

News Milan, tra rinnovi e riscatti: le situazioni, nel dettaglio, di Romagnoli e Rebic

Per quanto riguarda il capitano, Alessio Romagnoli, toccherà capire come muoversi per il rinnovo. L’attuale contratto ha praticamente la scadenza fissata al 2022 e con Mino Raiola i discorsi non sono sempre e solo legati a Zlatan Ibrahimovic. Al contrario, il Milan vuole urgentemente capire come piazzare il rinnovo del proprio capitano perché il potente agente, come rivela la rosea, è pronto ad alzare l’asticella e chiedere un ingaggio di quasi 5 milioni a stagione per trovare il rinnovo. Cifre enormi, su cui il club rossonero non è convinto.

L’altro discorso molto attivo, in casa rossonera, riguarda il centravanti Ante Rebic. Al contrario dei primi sei mesi ai rossoneri, l’attaccante croato ha convinto a pieni voti ed è per questo che il club rossonero vuole piazzare il riscatto. C’è un altro anno di prestito a disposizione del Milan, ma la società di Elliot vuole fare ‘suo’ il centravanti. L’Eintracht Francoforte, dal canto suo, fa sapere di volere ben 40 milioni, cifra ritenuta troppo alta dai rossoneri. Ma è proprio nel nome di Rebic che ripartirà il progetto dell’attacco rossonero.