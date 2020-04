Calciomercato Milan: Musso, Meret o Donnarumma per ripartire

Ultime Milan: Musso, Meret o Donnarumma per il futuro

Calcio Mercato Milan news Musso Meret Donnarumma | Il Milan lavora per il futuro. Il club è in trattativa per il rinnovo di Donnarumma, patrimonio del club rossonero ma in scadenza nel 2021. Difficile il prolungamento del contratto, soprattutto perché l’interesse dei grandi club si fa sempre più vivo, in molti hanno giù bussato alla porta di Mino Raiola (suo agente). Ci sono Juventus, PSG ma anche Real Madrid e Chelsea sulle sue tracce. Intanto, i rossoneri, vogliono ripartire con un progetto giovani. Se non dovesse rimanere Donnarumma, pronte due alternative: ci sono Meret che è in rottura con il Napoli e Musso pronto a lasciare l’Udinese per un progetto più grande.

Calcio mercato Milan: tre portieri per una porta, spunta Musso

Come riportato da Sport Mediaset, il Milan ha una porta per tre portieri: Donnarumma, Meret e Musso si giocano il futuro in rossonero. La prima opzione nella società milanese è quella di rinnovare il contratto di Gigio, predestinato e cresciuto in casa. Il rinnovo complicato però costringe al club di tutelarsi. Dopo Meret, ora spunta anche l’idea Musso. Il portiere argentino si è reso protagonista di una grandissima stagione con l’Udinese ed è pronto al grande salto, anche l’Inter è sulle sue tracce. Musso avrebbe un costo inferiore rispetto a Meret, visto che ha anche un contratto in scadenza nel 2023. Le prossime settimane saranno quelle decisive per i piano del Milan.