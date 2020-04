Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon: altro che ritiro, Gigi non smette

Calciomercato Juventus, rinnovo Buffon: Gigi continua ad indossare i guantoni

Calciomercato Juventus – Buffon | Una storia d’amore che non ha fine, quella di Buffon e la Juventus. L’estremo difensore sembrava solo un anno fa, ormai pronto a lasciare i propri guantoni e appenderli al famoso ‘chiodo’. Ma no, Gigi non ha alcuna intenzione di lasciare, l’unico Campione del Mondo 2006 ancora in attività è pronto a prolungare di un altro anno con la Juventus. Lo rivelano i colleghi del Corriere della Sera, dell’idea di rinnovare fino al 2021.

Ultime Juventus: Buffon rinnova per un altro anno. Al margine della prossima stagione, arriverà Euro 2021. Chiuderà la carriera con la convocazione in Nazionale?

E se il motivo riguardasse Euro 2021? Non è solo l’idea di rincorrere la Champions League, Gigi potrebbe decidere – se dovesse arrivare in condizione ottimale – di essere a disposizione per la spedizione europea di Roberto Mancini. Non ci sorprenderebbe, d’altronde Buffon ha fatto cose in carriera che sono fuori dagli schemi. La sua voglia di Juve che, dopo il trionfo sul tetto nel mondo arrivato con l’Italia, lo ha fatto scendere in Serie B per dare una mano al suo club, nel risalire dal periodo più nero della storia bianconera, fino alle finali di Champions League. Gigi non si arrende, non ha alcuna voglia di smettere e compie l’ennesimo colpo di reni. Tra due mesi il contratto potrebbe scadere, ma non è quella l’intenzione di Buffon. Potrebbe continuare l’avventura alla Juventus, continuando il suo percorso da vice-Szczesny. L’amico di sempre, Giorgio Chiellini, è l’altro calciatore pronto a firmare. Al contrario di Gigi, però, il difensore italiano potrebbe rinnovare addirittura per altri due anni.