Calciomercato: Juventus, Inter e Milan ‘accerchiano’ Tonali

Calciomercato, su Tonali ci finiscono le tre big italiane: qual è il futuro del giovane italiano?

Calciomercato: Tonali diviso tra Juventus, Inter e Milan | E’ il nome più desiderato in Serie A, quello di Sandro Tonali. Il campioncino del Brescia ha acceso su di sé ogni riflettore, dopo un’annata in cui ha confermato quanto mostrato in Serie B con il club lombardo. Sì, perché in questa stagione ha deciso di restare alle ‘rondinelle‘, ma dall’anno prossimo sarà difficile non farsi tentare dalle big che gli avanzeranno proposte. E il discorso è ovviamente uguale per Massimo Cellino, presidente del Brescia, che dovrà ascoltare le diverse offerte che arriveranno per il proprio centrocampista. Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, Juventus, Inter e Milan sarebbero pronte alla sfida mercato, per aggiudicarsi il giovane talento italiano.

Ultime di mercato: Tonali sogna Euro 2021: Juventus, Inter e Milan pronte a garantirgli una maglia da titolare

Non si sono mai nascoste Juventus e Inter sulla questione Tonali. Un vero e proprio duello di mercato dei due ex colleghi nelle annate bianconere, Paratici e Marotta. I due vorranno portare il calciatore nella propria squadra, ma occhio alla sorpresa Milan. Sì, perché sottobanco potrebbe lavorare Ivan Gazidis, pronto a piazzare un colpo seguendo proprio le sue idee principali per il calciomercato: giovani di prospettiva, ma ancor meglio, se già affermati. E, Sandro Tonali, ha dimostrato di poter meritare un posto anche nella Nazionale di Roberto Mancini, maglia che vorrà conquistare proprio al margine della prossima stagione, con l’Europeo ormai rinviato al 2021. E possibile che, la convocazione, possa passare proprio con la maglia di una delle tre big italiane.