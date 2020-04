Calciomercato Juventus Ferran Torres | La Juventus pensa già al mercato della prossima stagione nonosante ci sia ancora da completare quella in corso e sia tutto fermo causa Coronavirus. I bianconeri, dopo aver completato l’acquisto di Dejan Kulusevski, cercano altri giovani a cui affidare il futuro. Si pensa a Ferran Torres del Valencia, trequartista classe 2000, che ha attirato su di sé gli occhi delle big d’Europa.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid mette la freccia per Ferran Torres

Tra queste c’è anche il Real Madrid che sta facendo di tutto per anticipare la concorrenza e accaparrarsi il giovanissimo talento spagnolo. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, non c’è solo il Real Madrid sulle tracce dell’ala del Valencia: anche il Borussia Dortmund ha mostrato un vivo interesse. Per superare tutti, Florentino Perez sarebbe pronto a sacrificare Gareth Bale, sempre più lontano dai radar di Zinedine Zidane.

Notizie Juve, pronta la carta De Sciglio per arrivare a Torres

La Juventus, però, non sta a guardare e nelle ultime settimane cerca di capire come convincere il Valencia. La prossima stagione gli spagnoli non potranno contare più sull’apporto di Alessandro Florenzi che tornerà alla Roma e la Juve pensa ad uno scambio con un altro terzino. Mattia De Sciglio potrebbe essere inserito, dunque, come pedina per arrivare al giovane esterno. Ovviamente i bianconeri dovranno inserire anche un discreto conguaglio per cercare di convincere gli andalusi.