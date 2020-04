Calciomercato Juventus, Ceballos nome nuovo per il centrocampo

Calciomercato Juventus Ceballos | Rinforzi giovani e di estrema qualità: è quello che ricerca la Juventus dalla prossima finestra di calciomercato. Per il futuro il club bianconero vuole costruire una squadra composta da un mix di esperienza e freschezza giovanile per puntare ai vertici del calcio europeo. L’ultimo nome in ordine di tempo è quello di Dani Ceballos, centrocampista classe ’96 del Real Madrid in prestito all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Ceballos nel mirino

Il centrocampista del Real Madrid ha stupito tutti durante l’Europeo della scorsa estate con la Spagna Under 21, rivelandosi uno dei migliori centrocampisti del nostro continente. L’Arsenal ne ha approfittato in estate ma ha ottenuto solo un prestito secco dal Real Madrid. Inoltre l’apporto di Ceballos non è stato memorabile fino allo stop ai campionati. Ecco perché non è esclusa una cessione a titolo definitivo da parte del suo club di appartenenza. L’edizione odierna del Mundo Deportivo ha individuato nella Juventus il prossimo club del fantasista spagnolo.

News Juve: Ceballos se non arriva Ferran Torres

La Juve, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe pronta a versare 40 milioni nelle casse dei Blancos per anticipare la concorrenza delle avversarie europee. Arsenal, Valencia e Betis Siviglia sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse. I bianconeri potrebbero essere favoriti proprio dalle mosse future del Real Madrid. Con il club di Florentino Perez, infatti, contengono il cartellino di Ferran Torres e magari i due club potrebbero “accontentarsi” a vicenda sui due giovani talenti del calcio spagnolo.