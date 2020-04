Ultime Juventus: Milinkovic Savic se non arriva Pogba

Calcio Mercato Juventus Milinkovic Savic | La Juventus è già a lavoro per il mercato in vista della prossima stagione. La società bianconera vuole rinforzare il reparto di centrocampo e farlo con un pezzo pregiato. Nel mirino, oltre ai giovani Castrovilli e Tonali, ci sono Pogba e Milinkovic Savic. Il primo obiettivo è quello di fare un colpo importante come uno degli ultimi due centrocampisti, prima c’è il possibile ritorno di Pogba dal Manchester United, ma se non dovesse arrivare il via libera del club inglese, la Juve punterà tutto su Milinkovic-Savic. Sul calciatore della Lazio ci sono tantissimi club, tra cui anche lo stesso Man Utd ma anche il fortissimo interesse del PSG. Intanto, Lotito non farà sconti e ha già fissato il prezzo.

Calciomercato Juve, senza Pogba tutto si Milinkovic Savic: la richiesta di Lotito

Sergej Milinkovic-Savic è sempre stato un pallino della Juventus e dei suoi dirigenti. Il centrocampista della Lazio continua a mettersi in mostra stagione dopo stagione con prestazioni di altissimo livello. Il calciatore è abito da tanti club in Europa, pronti a fare follie, ma con la crisi economica qualcosa potrebbe cambiare nella valutazione dei giocatori. Ciò che non cambierà, invece, è la valutazione che Lotito fa del suo talento. Per il presidente della Lazio bisognerà sfondare il muro dei 100 milioni di euro per portarlo via da Roma. Niente sconti sul prezzo e niente scambi con l’inserimento di altri calciatori.