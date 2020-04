Inter news, Sensi resterà ancora in nerazzurro: Vecino verso l’addio

Calciomercato Inter news Sensi Sassuolo | Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo e in prestito all’Inter, non dovrà temere la crisi economica e l’arrivo a gennaio di Eriksen. Il centrocampista italiano, partito a livelli altissimi ad inizio stagione, resterà in nerazzurro anche in futuro. Il club non ha intenzione di privarsi del classe 1995. Arrivato con la formula del prestito, Sensi dovrebbe essere riscattato dall’Inter a fine stagione per circa 20 milioni di euro, ma l’Inter con l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta è in continuo contatto con Giovanni Carnevali per trovare una soluzione diversa. Conte punta molto sul calciatore che ad inizio anno è stata l’arma in più, poi i tanti infortuni hanno complicato la sua stagione. Come riporta Gazzetta dello Sport, chi invece sembra destinato a partire è Vecino, che già a gennaio è stato ad un passo dall’addio.

Calciomercato Inter: Sensi sarà riscattato, cambia la formula con il Sassuolo

L’Inter proverà a convincere il Sassuolo una revisione della modalità di pagamento. Possibile inserimento di una contropartita tecnica nell’affare o di un pagamento in più soluzioni per contrastare la crisi economica. Difficile che arrivi un colpo di scena la prossima sessione di mercato, Conte punta molto su Sensi per il suo 3-5-2.