Calciomercato Inter, ma quale Messi: si punta ad un campione del Mondo

Nonostante lo stop del calcio, fremono le attività di mercato. L’Inter è una delle squadra più attive: sfumato (?) il sogno Messi, Marotta lavora ad un altro grande colpo.

Calcio mercato Inter, l’affare Gotze

Come la Pulce arriverebber a parametro 0; come lui, ha esperienza da vendere e ha vinto tantissimo. Ha conquistato anche quello che all’argentino non è mai riuscito, mettendo in bacheca la coppa del Mondo del 2014, segnando in finale. E visto che Messi ha messo un punto (per il momento) alla trattativa, allora i tifosi nerazzurri possono consolarsi con lui. Stiamo parlando di Mario Gotze, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e chiuso da molti arrivi in Westfalia.

Come riferito da Tuttosport, adesso l’Inter ci sta pensando, dopo aver inizialmente rifiutato quando gli è stato proposto qualche settimana fa. In questo momento è libero di firmare con qualsiasi squadra: nessun costo sarà devoluto al club tedesco, per cui costituisce un succulento affare. E tutti conoscono l’abilità di Marotta nel realizzare colpi in scadenza.

I pro e i contro della trattativa

Al contrario di quanto si pensa, Gotze è ancora giovane. Classe ’92, ha ancora tanto da dare al calcio, nonostante abbia già vinto tantissimo. Se non è mai esploso definitivamente, è anche per i numerosi infortuni che l’hanno colpito in carriera ed è questo l’interrogativo più grande per i dirigenti nerazzurri. Fino a questo momento, prima che la Bundes fosse interrotta, ha messo a segno 3 gol in 13 presenze.