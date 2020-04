Ultime Inter: Bellerin nel mirino di Marotta

Calcio Mercato Inter News Bellerin Asamoah | L’Inter lavora per la prossima stagione. Il club nerazzurro, in particolare, studia le mosse giuste da fare sul mercato in entrata riguardo le corsie per il 3-5-2 di Antonio Conte. Con Antonio Candreva non più giovanissimo e Biraghi e Asamoah che non hanno convinto l’allenatore, si punta a rinforzare entrambe le corsie. D’Ambrosio ormai è visto sempre più un difensore centrale della difesa a 3, dunque, Conte ha bisogno di calciatori e anche importanti che possano fare a tutta fascia stagioni ad alti livelli. Nel mirino ci sono diversi giocatori, tra cui anche Hector Bellerin dell’Arsenal. Il calciatore spagnolo in scadenza nel 2023 piace tantissimo a Conte e Marotta e Ausilio studiano la trattativa. Con l’Arsenal fuori dalla zona Champions League per il prossimo anno tutto può diventare più facile, intanto su di lui ci sono anche i club spagnoli come Atletico Madrid e Siviglia.

Calciomercato Inter: si punta Bellerin, via Asamoah

Come riporta Marca, l’Inter ha già avviato i contatti per provare l’acquisto di Hector Bellerin. Intanto, si guarda anche al mercato in uscita, dove c’è Kwadwo Asamoah. Il calciatore sembra destinato a lasciare l’Inter a fine stagione. Secondo alcuni media ghanesi, il calciatore non rientra nei piani nerazzurri e su di lui c’è il forte interesse del Fenerbahce. Vanno verso la conferma, invece, sia Moses che Young arrivati a gennaio.