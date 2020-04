Ultime Juventus, Dybala: arriva l’annuncio in diretta Instagram

Ultime Juventus – Dybala | E’ stato tra i primi, assieme ai suoi compagni di squadra, a lanciare l’allarme Coronavirus nel mondo del calcio. La Joya argentina, Paulo Dybala, è stato contagiato dal Covid-19 assieme alla sua fidanzata Oriana. Non sono stati giorni facili per il numero dieci della Juventus, ma più volte ha rassicurato tutti confermando le sue buone condizioni di salute. Dopo l’annuncio sulla positività, sono stati molti i messaggi che gli sono arrivati di solidarietà, così come per Rugani e Matuidi, ma anche di tutti gli altri calciatori in Serie A. Attraverso una diretta sul proprio canale di Instagram, Paulo Dybala – in compagnia dello storico capitano della Juventus, Alessandro Del Piero – ha parlato proprio della situazione che lo ha colpito.

News Juventus, le parole di Paulo Dybala

I tifosi della Juventus hanno visto assieme, nella stessa diretta, i due dieci del presente e del passato bianconero: Paulo Dybala e Alessandro Del Piero. I due hanno chiacchierato, tenendo compagnia gli spettatori. Al centro delle discussioni, inevitabilmente, c’è stato anche il tema legato al Coronavirus, che ha colpito anche il talento argentino: “Sono rimasto qui con la mia fidanzata, dopo i sintomi che ho avvertito assieme a lei. Non è stato facile, ma ormai posso dire che stiamo bene, siamo pure senza sintomi entrambi. Adesso aspettiamo i risultati del tampone per confermare che abbiamo debellato il virus”.