Serie A, i precedenti storici: campionato sospeso o annullato? (FOCUS CM24)

Serie A, i precedenti: campionato sospeso o annullato, in passato l’Italia è stata già chiamata alla scelta

Serie A, i precedenti: campionato sospeso o annullato? E’ questo il dilemma che si stanno ponendo gli amanti del calcio e della Serie A. E’ logico, ma giusto precisare, che la priorità di ognuno di noi, resta legata alla salute del cittadino che, giorno dopo giorno, combatte per sconfiggere il nemico invisibile del Covid–19. Pensando per un attimo al calcio, gli organi competenti stanno cercando di capire come venire fuori da quest’anomala situazione e, sicuramente, lo avranno fatto anche gli antenati, nelle decisioni passate poi alla storia, dell’intero panorama calcistico. Sì, perché è sicuramente una situazione singolare e anomala quella vissuta al giorno d’oggi, ma anche in passato le diverse federazioni, si sono trovate costrette al bivio che ci e vi poniamo anche noi: ma quale sarebbe la soluzione più giusta? Annullare le manifestazioni o dare merito a chi, fino a questo momento, ha meritato sul campo il posto in graduatoria? Noi di Calciomercato24 abbiamo pensato di prender spunto dalle decisioni prese in passato, legate al calcio nostrano.

Prima Guerra Mondiale, stagione 1914/15: campionato sospeso e Genoa campione d’Italia

La situazione più particolare, vissuta in Serie A, risale addirittura a 105 anni fa. Ebbene sì, ancora una volta c’era di mezzo la Lazio tra le pretendenti al titolo. La squadra biancoceleste si trovò ad un passo dal titolo, proprio nel periodo in cui l’Italia entrò in guerra. La Prima Guerra Mondiale fu motivo di sospensione della Prima Categoria, portando così ad una decisione entrata poi nella storia.

C’è da sapere, innanzitutto, della diversità di quella che era l’attuale Serie A. Il campionato prevedeva dei gironi per regione, con all’interno sei club. Tra questi, solo le prime due in classifica e quattro migliori terze, andavano a giocarsi una fase successiva. Questa, veniva poi suddivisa in altri due gironi con quattro squadre, all’interno delle quali le prime classificate, andavano a sfidarsi in una finalissima.

Dopo un lungo percorso, Lazio e Genoa – arrivate rispettivamente prime nei due ultimi gironi – avrebbero dovuto giocare la finale, gara che però non si disputò mai. La FIGC dispose la sospensione del campionato e il Genoa fu proclamato campione. Il motivo fu preciso: “Al momento della sospensione per la guerra, il Genoa guidava la classifica del girone Italia-Settentrionale”.

Una storia molto controversa però, che ancora oggi, fa imbufalire i tifosi della Lazio. Nonostante la stessa situazione in graduatoria e la possibilità di giocare la gara ad armi pari, il Genoa fu considerato più meritevole per la vittoria del titolo e fu assegnato dunque ai liguri. Il settimo trionfo nazionale del Genoa è passato alla storia proprio per tale motivo, con i supporters biancocelesti che rivendicano ancora oggi il titolo dopo ben 105 anni. E dunque sì, in quei tempi, si decise di assegnare il titolo e non di annullare la manifestazione, al di là di quanta controversia possa esserci nella decisione.

Colera, Serie A 1973/74: campionato non annullato e scudetto alla Lazio

Al contrario dell’altro precedente, nella stagione 1973/74 fu presa la decisione di continuare l’annata di Serie A, nonostante la pesante epidemia che colpì le diverse regioni del Meridione. Sì, perché al sud si viveva una situazione terribile, legata all’epidemia del colera. Le regioni particolarmente colpite furono la Campania, la Sardegna e la Puglia. La Lazio, ancora una volta protagonista, in questa occasione riuscì a portare a casa il titolo. La storica annata dei biancocelesti fu “macchiata” da questa situazione anomala vissuta, con le 24 vittime cadute per il nostro Paese.

A differenza dell’epidemia mondiale che viviamo oggi con il Coronavirus, il discorso fu diverso per quell’annata sportiva, perché si rifletteva, appunto, in mesi antecedenti all’inizio del campionato e non a stagione in corso. A Torre del Greco, precisamente il 24 agosto 1973, si registrarono due casi di gastroenterite acuta. Una forte epidemia colpì la città di Napoli e il Ministro della Sanità ne confermò i fatti. Molti i ricoveri al Cotugno, ospedale campano che anche oggi combatte l’epidemia del Covid-19, e la situazione non era delle migliori. Al contrario dell’attuale epidemia, il calcio decise di andare avanti, e si registrò la vittoria della Lazio al margine dello stesso. Dunque ecco, una situazione analoga potrebbe accadere oggi, nel 2020, vedendo il nostro campionato terminare.

Ci sarà però da capire quale sarà la scelta ai vertici: assegnarlo, come nel 1915, oppure scegliere di recuperare l’annata, quando si potrà. Non manca la terza via, che non trova però precedenti nella storia: l’annullamento totale della stagione.