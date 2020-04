Serie A, Gravina risponde a Malagò: “Il calcio ha una sua specificità”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni dell’ANSA. Ha risposto alle dichiarazioni di Giovanni Malagò sullo stop al campionato del calcio: la Serie A ha il diritto di essere un’eccezione?

Può riprendere la Serie A?

Dopo le parole di Giuseppe Conte di questo pomeriggio, l’interrogativo su come e quando possa ricominciare il massimo campionato italiano. Il Premier ha aperto alla possibilità che ci possa essere una graduale riapetura di alcune attività a partire dal 3 maggio. Ma cosa succederà con il calcio? Malagò oggi è stato chiaro, lo sport non potrà cominciare a breve.

L’attacco di Gravina

Non è dello stesso avviso il presidente della FIGC, almeno per quel che riguarda il calcio: “Tutti si fermano e il calcio no? Non vado a giudicare le scelte che hanno adottato le altre discipline. Il calcio ha una sua specificità. Una chiusura anticipata della stagione porterebbe a gravi conseguenze dal punto di vista sociale, prima che economico, anche per il rischio dei ricorsi di chi si sentirebbe leso nei propri diritti. Il rispetto per la salute di tutti i protagonisti accompagnerà la conclusione di quello che abbiamo cominciato. Siamo al lavoro con il governo per stilare tutti i protocolli necessari per tornare a lavoro in sicurezza. Spadafora? Conosce la nostra posizione, proveremo a rientrare a lavoro non appena sarà finito il lockdown”.