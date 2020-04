Oroscopo di domani 11 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Presto avrete l’opportunità di recuperare in tanti settori della vostra vita. Dopo la quarantena vivrete un periodo molto florido rispetto all’inizio del mese di aprile che non ha favorito tutti i vostri piani. In questo fine settimana torna l’ottimismo, la voglia di fare e di stare bene

Toro. Saturno potrebbe mettere il bastone tra le ruote rispetto ai vostri programmi. Meglio rinviare a giugno o luglio un appuntamento che avete già programmato. Occhio alle finanze.

Gemelli. La malinconia prenderà il sopravvento rispetto al vostro umore. Potreste rischiare di pensare alle festività di Pasqua vissute con parenti e amici o con persone che non ci sono più. E’ solo un periodo, presto vi sentirete meglio.

Cancro. Ci sono problemi di ordine economico: vi devono arrivare dei soldi che tardano e questo vi mette un po’ in difficoltà. Siete indecisi se accettare o meno una proposta che non vi convince del tutto. Il weekend di Pasqua sarà molto sereno.

Leone. Non sapete bene che strada intraprendere. Molti di voi dovranno poter affrontare una nuova scelta lavorativa o ricercare nuove esperienze per il futuro. Ma non affrettate il passo: il momento non è positivo, rimandate ogni scelta a quando tutto passerà.

Vergine. Vi sentite sotto pressione. Siete chiamati a dare risposte che non vi va di dare perché non è il momento giusto. I prossimi giorni non saranno molto felici perché non amate le feste comandate che frenano il vostro dinamismo. State insieme alle persone che amate per superare il momento negativo.

Oroscopo di domani 11/04/2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Intrattabili e nervosi per lungo tempo: non sono ancora arrivati dei soldi che aspettate da un po’ e nel frattempo dovete pagare tasse e cose varie. Tutto dipende da Mercurio in opposizione che vi creerà non pochi grattacapi.

Scorpione. Curate l’alimentazione per evitare grossi cambiamenti fisici. l’ottimismo sta prendendo il sopravvento in vista della ripresa delle attività. Potrebbero esserci alcuni contrasti con persone che non sono d’accordo con le vostre idee e con i vostri progetti

Sagittario. Avete perso la libertà come tutti, è vero ma i prossimi giorni potrebbero portare una nuova luce nel vostro cuore. Abbiate pazienza e tutto andrà nel migliore dei modi.

Capricorno. Ora vi tocca stare sulla difensiva dal punto di vista economico. E’ un momento molto delicato ma da maggio vi rialzerete. I prossimi due mesi porteranno frutti anche in molti altri ambiti.

Acquario. Non siete dell’umore giusto e dovrete affrontare tanti disordini. Siete sempre i primi a voler dare una mano agli altri ma in questo momento dovrete essere bravi a dare una mano a voi stessi.

Pesci. Se una persona importante è lontana da voi fisicamente potreste vivere dei momenti di malinconia. Per questo sarà una Pasqua piuttosto movimentata. In amore state vivendo un periodo poco chiaro e questo weekend potrebbe far insorgere vari dubbi.