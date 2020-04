Notizie Udinese, Marino: “Situazione non programmabile, non si gioca”

Ultime Udinese| Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

«Mi sembra giusto che il primo obiettivo dei governanti sia quello di salvaguardare la salute pubblica. Combattiamo contro un nemico invisibile, che è letale e non ci sono soluzioni per il calcio.

Per me è assurdo riaprire con gli eventi sportivi quando siamo costretti a registrare circa 600-700 morti al giorno, se non di più. Ricordo che in tempi neanche tanto recenti si è fermato tutto per lutto.

Ascolto molto, ma in questo momento i discorsi lasciano il tempo che trovano di fronte alla cruda realtà. Parlare di ripresa è solo delirio di onnipotenza in qualcuno. Ma ci vogliamo rendere conto che siamo di fronte a una situazione non programmabile? Non sappiamo quando riusciremo a uscire dalla crisi sanitaria e a tornare a vivere. Sinceramente, in questo momento, non riesco a pensare al futuro, voglio che si riprenda quando sarà tornato il sereno».

Udinese, dubbi sulla prossima stagione

Marino ha parlato anche della prossima stagione: