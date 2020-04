Notizie Atalanta, Caldara: “Milan? Può bastare così”

Ultime Atalanta | Mattia Caldara, difensore dell’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Ritorno in campo?

«Sarò banale: la prima cosa è la salute, pensare a chi sta dando la vita per salvare significa giocare solo senza pericoli».

Ripresa?

«La curva del contagio sembra in calo: sarà quando sarà, spero e credo che si debba finire la stagione».

E se il campionato non dovesse finire?

«Niente playoff e playout: se non si riprende, è giusto considerare la classifica fino ad oggi. E con 13 partite in meno di due mesi qualche valore può variare ma va bene».

Milan?

«Per la prima volta nella mia vita non sono riuscito a ripagare la fiducia avuta da un club, per me è stata una sconfitta che ancora brucia. Ci penso ancora, ma so che devo accantonarla: è stato un anno molto difficile. E al Milan dirò sempre grazie: colpa mia sen on è andata».