Cristiano Ronaldo sta trascorrendo la quarantena nella sua villa in Portogallo con la sua famiglia, ma nei giorni scorsi è stato pizzicato mentre faceva un allenamento nello stadio della città di Funchal, in Madeira.

Cristiano Ronaldo, l’allenamento che suscita polemiche

CR7 è in autoisolamento nel suo Paese, ormai da quasi un mese. Affronta il Coronavirus allenandosi da solo o con la compagna, come mostra sui suoi social. Nei giorni scorsi, però, Ronaldo è andato nello stadio del CD Nacional per svolgere il suo allenamento. Qui è stato beccato da paparazzi che hanno fatto immediatamente circolare le foto su tutti i giornali, e la sua trasgressione alla quarantena ha suscitato tante polemiche in Portogallo.

L’assessore alla sanità: “Ronaldo non è un privilegiato”

Il primo a criticare lo scorretto comportamento di Cristiano Ronaldo è stato Pedro Ramos, assessore alla sanità della regione di Madeira, ecco quanto riportato da Sportmediaset: “Ronaldo non ha nessun permesso per entrare in quel campo ed allenarsi. Lo può fare rispettando le regole, non esistono privilegi per lui“. L’attaccante della Juventus dovrà escogitare un altro modo per potersi allenare in uno spazio più grande della sua villa.

In Portogallo, la diffusione del Coronavirus sta crescendo notevolmente, non sono lontanamente arrivati al picco e sta per cominciare il vero periodo d’emergenza sanitaria. Cristiano Ronaldo dovrà restare in quarantena per un altro po’ e probabilmente dovrà restarci anche al suo ritorno in Italia.