Una ricerca degli scienziati dell’università di Aalto, in Finlandia, hanno rivelato che il Coronavirus può restare sospeso nell’aria ed entrare a contatto con le persone.

Il Coronavirus resta sospeso per due minuti e viaggia nell’aria

Fino a questo momento non era certo che il Coronavirus restasse sospeso in aria. A quanto pare, secondo degli studi dell’università finlandese di Aalto, il virus resta in circolazione per due minuti e può seguire la corrente d’aria. I ricercatori hanno eseguito una simulazione che dimostra come il Covid-19 possa attraversare due scaffali di un supermercato, grazie allo starnuto di una persona infetta. Le goccioline sparse seguono la corrente e non per forza finiscono sui prodotti degli scaffali. Dunque, anche in questo modo è possibile contagiare diverse persone, pur rispettando il distanziamento sociale.

La parola all’esperto Silvio Brusaferro

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore della sanità, ha aperto a questo terribile scenario scoperto nel Paese scandinavo ed ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: “Non si esclude che il Coronavirus possa trasmettersi in via aerea e non solo per contatto con le persone. L’infezione si trasmette tramite una carica infettante che entra in una persona e fa in modo che il virus si riproduca“. A questo punto, non resta che dire che l’unica soluzione per evitare la trasmissione del Covid-19 è quello di restare nelle proprie abitazioni. Così proteggiamo noi stessi e le persone attorno.