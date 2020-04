Coronavirus, arriva lo “Smart Shopping”: la guida del Sole 24 Ore

Coronavirus, arriva la guida in edicola dello Smart Shopping: l’annuncio de Il Sole 24 Ore

Coronavirus – Smart Shopping | Il Sole 24 ore rilascerà in edicola la guida allo “Smart Shopping”. Ecco quanto annunciato dai colleghi della carta stampata: “Con Il Sole 24 Ore di sabato 11 aprile una guida agli acquisti digitali: i servizi offerti, le forme di pagamento sicure, le modalità di consegna, i diritti e doveri dei consumatori. L’emergenza Covid-19 ha spinto i consumatori a rivolgersi in modo consistente ai canali digitali per i propri acquisti comportando una vera e propria esplosione dell’e-commerce, un settore che in Italia vale 31 miliardi di euro: gli italiani hanno infatti vinto la diffidenza per gli acquisti online, come dimostra il fatto che la richiesta di prodotti alimentari è enorme e arriva anche da fasce della popolazione che non avevano mai fatto acquisti online.

Per aiutare i consumatori nei loro acquisti online, sabato 11 aprile sarà in edicola con Il Sole 24 Ore la guida “Smart shopping. Tutti gli acquisti online”, che contiene tutto quello che occorre conoscere di una delle tendenze che resterà anche dopo la fine del coronavirus. La guida, di 72 pagine, analizza le modalità con cui operano tutti i grandi player del settore e come si affacciano a un business in continua evoluzione, approfondendo la gestione dei megastore in tutte le città con orari e modalità di prestazione dei servizi, le regole antitruffa, le novità per ristoranti e piccoli esercizi con la nuova tendenza dei viaggi da prenotare online e dei corsi di ogni genere in pieno boom. La progressiva crescita degli acquisti online presuppone anche oltre a una rete digitale in grado di sostenere il flusso degli acquisti anche con sistemi di pagamenti semplici e innovativi: decisivi diventano i comparatori, per capire come si sceglie un prodotto online, e le carte destinate solo a questo tipo di acquisti, a cui è dedicato un capitolo della guida.

La guida esamina inoltre i mutamenti attesi nel settore della consegna e della logistica, sia nella piccola scala che in quella grande delle gestioni dei recapiti internazionali. Infine viene presa in esame la normativa relativa al codice del consumatore con i nuovi diritti e i nuovi doveri nelle interazioni del commercio online”.