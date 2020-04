Coronavirus, New York sconvolta dalla pandemia: fosse comuni nel Bronx

Coronavirus: anche l’America stravolta dal Covid-19

Coronavirus America | Il mondo sta conoscendo la più grande crisi del dopoguerra, e in queste ultime settimane sono tantissime le nazioni colpite duramente dal Coronavirus, specie l’Italia. La nostra nazione è stata vittima di tantissimi contagi, e adesso, mentre la situazione appare leggermente in miglioramento, ecco che in altri paesi cominciano ad essere tante le persone decedute e ricoverate. Anche in America si sta conoscendo la pandemia, e nelle ultime ore sono circolate in rete delle foto davvero drammatiche e sconvolgenti. Un drone, precisamente vicino al Bronx, ha riprese delle fosse comuni attive da 150 anni.

Un luogo di sepoltura chiamato “il cimitero dei poveri”, e che ancora una volta ha evidenziato in pieno tutta la tristezza e drammaticità del momento che stiamo vivendo. Nello scatto si intravedono 40 bare, e già negli scorsi giorni il luogo era stato menzionato come possibile cimitero temporaneo, almeno fino alla fine delle crisi. Questa la notizia riportata da Open.

Coronavirus Italia: fase calante e nuova restrizione

In America la situazione sta lentamente peggiorando, mentre in Italia i dati parlano chiaro: giorni di ripresa, e “fase 2” in arrivo. Per ora prevedere una data di ripresa è davvero impossibile, ma nelle scorse ore è arrivata una nuova idea da parte di Conte: ecco la strategia del Premier.