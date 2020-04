Coronavirus, Malagò: “Allenamenti vietati per tutti, ci sarà una proroga dal Governo”

Tweet on Twitter

Coronavirus Malagò Serie A | Non si riprenderà nel breve periodo: è quanto emerge dall’intervista di Giovanni Malagò, Presidente del CONI, a Radio Radio. In giornata il Premier Giuseppe Conte dovrebbe emanare un nuovo decreto con cui prolugherà le misure restrittive fino ai primi giorni di maggio e ciò varrà ovviamente anche per lo sport.

Coronavirus, Malagò: “Allenamenti della Serie A fermi fino ai primi di maggio”

Non è ancora ufficiale, ma è la strada che sembra più possibilista in questo momento: lo sport italiano non riprenderà prima di maggio.

“Gli allenamenti sono stati vietati per tutti e ho la sensazione che il decreto verrà prorogato, o dopo il 27 aprile o ai primi di maggio. Bisogna fare distinzioni rispetto ad attività individuale o di squadra, indoor o outdoor. Il governo ha deciso di vietarli per tutti e credo venga prorogato”.

Malagò: “Resterò in carica, sono d’accordo tutti gli altri Presidenti”

Sono giorni di attesa anche per conoscere il nuovo Presidente del CONI dopo la fine del quadriennio di Giovanni Malagò. L’attuale presidente, però, ha spiegato che visto lo spostamento delle Olimpiadi, sarà confermata la sua persona a capo del CONI, per un progetto di continuità.

“Ho parlato con molti presidenti e salvo una piccola minoranza, sono tutti d’accordo ad andare alle Olimpiadi con il presidente che ha concluso il quadriennio perché è giuridicamente il rappresentante tecnico della squadra che va ai Giochi. Anche il CIO condivide tale posizione. Per le federazioni lo statuto chiarisce che le elezioni vanno svolte dopo il quadriennio, ma la parola ‘quadriennio’ non e’ stata messa lì a caso. Non è mai successo che un’Olimpiade è stata spostata di un anno“.