Coronavirus, il M5s accusa Conte: “Non avrà più il nostro voto”

Coronavirus: M5s contro Giuseppe Conte

Coronavirus Conte | L’Italia è piegata in due dall’emergenza Coronavirus, e al momento nonostante i dati siano più confortanti rispetto a qualche settimana fa, è ugualmente difficile pronosticare la vera e propria rinascita per la nostra penisola. Tutti gli occhi sono puntati sulla nostra nazione, e in questa situazione così drammatica, molto lavoro lo sta svolgendo l’attuale premier, Giuseppe Conte. Un operato molto importante, ma che probabilmente non sta soddisfacendo tutti, specie sulle questioni Eurobond e MES.

Chi ha alzato il polverone è stato il M5s, il quale ha accusato il Presidente. Queste alcune parole rilasciate da Michele Giarrusso e riportate da Libero: “Se l’attuale governo ha detto si al MES, allora non avrà il mio voto”. Parole dure, e che sintetizzano la volontà di tantissimi grillini.

Ultime Notizie: la strategia di Conte, 3 maggio nuova data

Un periodo davvero molto critico per tutti, con una quarantena che continua, e molti nuovi provvedimenti che stanno prendendo forma negli ultimi giorni. Il premier Conte pensa alla chiusura fino al 3 maggio, e dall’altra parte si pensa soprattutto alla cosiddetta “fase 2”, per molti un’utopia, e che potrebbe diventare realtà da qui a breve. La notizia è senza dubbio buona, con la graduale riapertura di alcuni tipi di attività.