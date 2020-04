Coronavirus, ICC annullata: arriva l’annuncio (UFFICIALE)

Coronavirus, la decisione sull’ICC: manifestazione annullata

Coronavirus – ICC annullata | Il calcio difficilmente tornerà in campo a stretto giro, con le diverse manifestazioni che hanno annunciato lo slittamento. Anche lo sport, in generale, decide di fermarsi per l’allarme Coronavirus, che ormai ha colpito i diversi Paesi. E’ per questo che, di conseguenza, anche la federazione che riunisce tutti i top club mondiali in estate, ha deciso di rinviare le attività. Attraverso un comunicato ufficiale da parte dei vertici dell’International Champions Cup è stato annunciato l’annullamento della manifestazione. Niente ‘Champions estiva’, che faceva letteralmente impazzire i tifosi di ogni mondo, vedendo già in estate sfide incredibili, tra i migliori club al mondo.

Coronavirus, il comunicato ufficiale sull’International Champions Cup

E’ arrivato l’annuncio ufficiale sull’ICC (International Champions Cup): è stata annullata la manifestazione estiva del 2020. Di seguito, ecco quanto apparso sul sito della federazione organizzatrice:

“Cari tifosi di tutto il mondo, molte persone ci hanno lasciato o stanno soffrendo per l’epidemia legata al Coronavirus. Abbiamo il cuore rotto e i nostri pensieri sono tutti verso chi è coinvolto da questi momenti difficili. La salute viene prima di ogni cosa, motivo per cui le diverse federazioni non riescono ancora a delineare il calendario della stagione in corsa. Noi della ICC non possiamo più garantire la disputa per la prossima estate. Non vediamo l’ora di poter riavere da noi i migliori club del mondo”.