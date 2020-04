Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sta per cominciare la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, per fare il punto della situazione sulla lotta al covid-19 in Italia.

I dati della lotta al covid-19

Il nostro paese è quello che vanta il tragico record di vittime di questa pandemia. E mentre si aspettano anche le parole di Conte a proposito delle prossime mosse, si attende il quotidiano bollettino della Protezione Civile per capire quale sia stato l’effetto di quelle fatte finora.