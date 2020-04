Il premier Giuseppe Conte vuole creare un team con alcune menti eccelse per poter preparare la ricostruzione economica del Paese: avranno poteri molto ampi, al dei ministri. Vittorio Colao è il candidato numero uno per presiedere questo staff tecnico.

Il team voluto da Conte: economisti, scienziati e giurati

Conte è pronto per la rivoluzione. Nei prossimi mesi non sa di un’emergenza sanitaria, bensì economica. Ci sarà bisogno dell’aiuto di alcuni tecnici, tra cui economisti, giuristi e scienziati, fa sapere la Repubblica. Tra questi c’è la figura di Vittorio Colao, ex amministratore delegato Vodafone, che dovrà impostare un modello sociale ed economico diverso da quello a cui siamo stati abituati. Colao sarà il presidente del team per la ricostruzione dell’Italia voluto da Conte, il quale avrà dei compiti molto importanti e potrà avere deleghe ministeriali.

Spunta un nome per l’esecutivo: Mario Draghi

Per affidare compiti delicati e per far ripartire l’economia nazionale, il premier ha consultato i partiti di maggioranza e il Quirinale. La ricerca delle figure che faranno parte dello staff tecnico è già cominciata, e addirittura si è pensato ad un ruolo nell’esecutivo per Mario Draghi, ex presidente della banca centrale europea, e persona di una certa autorità internazionale. Non è una novità quella che sta proponendo il Governo per uscire da questa crisi. Già nel secondo dopoguerra fu istituito un Comitato interministeriale volto a far ripartire un’Italia povera e tra le macerie.