Conferenza Conte: sta per cominciare la diretta del discorso

Il premier italiano Giuseppe Conte sta per parlare in conferenza stampa per annunciare quelle che saranno le misure da adottarsi a partire dal 13 aprile per il contenimento dell’epidemia di coronavirus.

Discorso Conte, le premesse

Doveva cominciare alle 14:00, poi alle 15:00, infine è stato nuovamente posticipato al tardo pomeriggio di oggi venerdì 10 aprile. Si annunciano ancora altre settimane di passione. Saranno poche le deroghe alle misure restrittive attualmente in vigore fino a pasquetta: soltanto le librerie potranno riaprire, stando alle prime indiscrezioni. Per quanto riguarda il lockdown, è possibile prosegua fino agli inizi di marzo. Si attende anche il punto della situazione sulla trattativa con l’Unione Europea per le misure economiche da adottarsi al termine dell’emergenza, così come si aspettano chiaramenti su quella che è stata ribattezzata coronatax.