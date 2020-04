Leonardo Spinazzola è a casa, come tutti i suoi compagni e colleghi della Serie A, e ha approfittato per rispondere a qualche domanda sui social attraverso il profilo della Roma.

Spinazzola, a tu per tu con i suoi tifosi

Il terzino giallorosso è stato acquistato la scorsa estate dalla Juventus, con il quale non è riuscito a dimostrare il suo reale valore a causa di un infortunio e tante panchine. A gennaio, nella sessione di calciomercato, è stato molto vicino alla cessione all’Inter. Poi si è riscoperto utile per la formazione di Fonseca e ha guadagnato minuti e fiducia.

Spinazzola ha risposto ad alcune domande sul profilo social della Roma, ecco quanto riportato dal Corsport: “Come ci alleniamo? Attraverso delle videochiamate con i miei amici di Foligno (luogo di nascita ndr). Giocare all’Olimpico è incredibile, ma anche da avversario. I tifosi cantano dal primo all’ultimo minuto”

Lo sfogo sui social

Leonardo è stato autore di uno sfortunato autogol durante la settimana in cui è saltato lo scambio con il club neroazzurro: “Secondo alcuni sono scarso. Mi hanno dato dello zoppo e dell’infortunato e a me non sta bene. Dopo quell’autorete sono cambiato mentalmente, ho ritrovato me stesso. Prima ero molto giù di morale“.

I tifosi gli hanno chiesto anche dei suoi idoli, tutti brasiliani: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Ronaldo, il fenomeno. E i miei terzini preferiti sono Roberto Carlos, Maicon e Dani Alves“.