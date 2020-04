Calciomercato Roma: Pedro e Lovren priorità

Calciomercato Roma: Pedro e Lovren insieme in estate

Ultime Roma, sarà una squadra formato Premier. Dopo aver avuto successo con l’arrivo di Smalling, i giallorossi pensano a due altri calciatori dal campionati inglese a parametro zero come riportato dal Corriere dello Sport.

I giallorossi guardano con interesse al mercato degli svincolati. Ci sono stati contatti con gli svincolati più appetibili: da Bonaventura a Pedro, da Götze a Kovalenko. Sull’esterno oggi al Chelsea c’è anche la Lazio.

In difesa, viste le difficoltà per arrivare al riscatto di Smalling, potrebbe arrivare questa volta Lovren, già cercato in estate e prima scelta prima dell’arrivo in prestito dell’ex Manchester United.

Pedro e Lovren, per questioni di ingaggio, hanno più possibilità degli altri di essere scelti, anche se molto dipenderà dalle partenze.

L’idea è cedere Ünder, che in tre anni non è esploso, poi bisognerà considerare le situazioni di Spinazzola, Kluivert, Bruno Peres, Cristante.

Il problema per Petrachi è anche un altro, ovvero il suo comportamento a gennaio. Perchè in una fase tanto critica, il ds ha stanziato fondi per tre operazioni impegnative a gennaio, acquistando i giovani Perez, Villar e Ibanez, che costeranno entro il 2021 circa 30 milioni complessivi?

Ultime Roma: le richieste di Fonseca

Intanto, Fonseca chiede calciatori esperti come rinforzi. Difficile pensare che il Manchester United lasci Smalling un altro anno in prestito, avendo la possibilità di venderlo in Inghilterra. Servirà quindi un altro difensore centrale affidabile, e questa è una priorità.