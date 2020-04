Calciomercato Roma Dzeko | La Roma non può farne a meno e viceversa: è quanto emerge dall’intervista che Edin Dzeko, capitano giallorosso, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport. In estate è stato ad un passo dall’addio per vestire la maglia dell’Inter, salvo poi firmare il rinnovo in extremis con la Roma.

Calciomercato Roma, Dzeko: “Restare è stata la scelta giusta”

Andrà in onda questa sera l’intervista integrale di Edin Dzeko su Sky Sport ma nell’anteprima è stato possibile ascoltare parole molto importanti del capitano della Roma.

“Restare alla Roma è stata la scelta giusta. Non è stato complicato scegliere. Essere un giocatore della Roma è ancora più bello nei momenti di difficoltà. E’ una società che sta facendo cose importanti per i tifosi e per tutte le persone che stanno chiedendo aiuto. Stipendi? Noi siamo a piena disposizione della società e vogliamo aiutare in qualsiasi modo”.

Notizie Roma, Dzeko: “Essere capitano mi riempie d’orgoglio”

Dopo l’addio di Daniele De Rossi e di Alessandro Florenzi, Edin Dzeko ha ereditato la fascia di capitano della Roma, elemento per cui si sente molto orgoglioso.

“Essere capitano dopo gente come Totti e De Rossi mi riempie d’orgoglio, è bellissimo. Sono stato capitano anche al Wolfsburg, Manchester City e con la Bosnia sono capitano da sei anni. Ora sono in una società meravigliosa. In realtà mi sentivo capitano della Roma anche prima di indossare la fascia. In ogni squadra è così: non c’è mai un solo capitano ma conta anche chi è leader in campo”.